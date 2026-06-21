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Военный фельдшер рассказал, как спасал бойца с пневмотораксом под обстрелом

Военный фельдшер на позиции провел процедуру бойцу с пневмотораксом.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Военный фельдшер с позывным Бабай из группировки «Север» в беседе с РИА Новости рассказал, что прямо на позиции провел экстренную процедуру при пневмотораксе у тяжелораненого бойца после артобстрела.

По словам фельдшера, одним из самых тяжелых случаев в его практике стала помощь бойцу, получившему сложные осколочные ранения, которые вызвали повреждение легкого. Медику пришлось проводить экстренные мероприятия прямо на месте.

«Был прилет, и парня очень сильно зацепило. У него пневмоторакс. Пришлось выпускать воздух с легких, оказывать первую медицинскую. А также у него были множественные осколочные ранения», — рассказал Бабай.

Отмечается, что фельдшер 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за время выполнения специальных задач спас не один десяток жизней. До мобилизации он работал на скорой помощи, а сейчас оказывает первую помощь и вывозит раненых с линии боевого соприкосновения.