Военный фельдшер рассказал, как спасал бойца с пневмотораксом под обстрелом

Отмечается, что фельдшер 29-го артиллерийского полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» за время выполнения специальных задач спас не один десяток жизней. До мобилизации он работал на скорой помощи, а сейчас оказывает первую помощь и вывозит раненых с линии боевого соприкосновения.