NYT: украинская ПВО пропускает две трети баллистических ракет России

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины, утверждает газета New York Times, проанализировав данные украинских ВВС.
Газета отметила разрушительный потенциал баллистических ракет, которыми обладает Россия: они в разы мощнее любых украинских дронов, а из-за высокой скорости ракеты сложно перехватывать.
«Раз за разом российские удары баллистическими ракетами прорывают украинскую воздушную оборону … Приблизительно две трети прорываются через украинскую воздушную оборону», — говорится в публикации.
Ранее NYT писала, что Украина испытывает острую нехватку ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot. Владимир Зеленский в начале июня признавал, что украинская ПВО не может справиться с баллистическими ракетами.
Представитель украинского МИД Георгий Тихий ранее жаловался, что Киеву приходится просить партнеров передать Украине ракеты для систем ПВО с истекающим сроком годности вместо передачи их на утилизацию.