ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Прорыв обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в городе Константиновке в Донецкой Народной Республике удалось осуществить благодаря началу весенней «зеленки» — появлению листвы на деревьях, которая лишила противника возможности эффективно контролировать воздушное пространство. Оборона ВСУ держалась исключительно на тотальном использовании беспилотных летательных аппаратов, заявил ТАСС командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск с позывным ДЗ.
«Вся оборона у них (ВСУ — прим. ТАСС) зависит от круглосуточного контроля неба, так как они все контролируют, смотрят, летают. И как уже “зеленка” (листва на деревьях — прим. ТАСС) пошла, все уже, деревья как начали цвести, и все уже, по зеленке уже заходим, свободно работаем», — сказал он.
По его словам, сопротивление украинской пехоты в городе составляет около 50% от ожидаемого. По его словам, противник располагает обученными подразделениями и использует натовское вооружение и технику. Офицер отметил, что российские военные уже адаптировались к тактике ВСУ, изучив ее на практике: они знают, чего ожидать, и действуют более эффективно, тщательно зачищая порученные участки в ходе штурмов и зачисток.