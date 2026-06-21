Командир ДЗ: листва помогла прорвать оборону ВСУ в Константиновке

«Вся оборона у них (ВСУ — прим. ТАСС) зависит от круглосуточного контроля неба, так как они все контролируют, смотрят, летают. И как уже “зеленка” (листва на деревьях — прим. ТАСС) пошла, все уже, деревья как начали цвести, и все уже, по зеленке уже заходим, свободно работаем», — сказал он.