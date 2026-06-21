Врач Чистик: регулярные смены ночью негативно влияют на вес и давление

Первое, что страдает при ночных сменах, — сон. Даже если после дежурства человек спит восемь-девять часов днём, этот сон не всегда равен полноценному ночному отдыху. Днём мешают свет, бытовой шум, звонки, дела семьи и естественная настройка организма на бодрствование.
Как предупредила в беседе с RT врач-терапевт Скандинавского центра здоровья Ольга Чистик, в итоге сон может быть более поверхностным и фрагментированным: человек вроде бы провёл в кровати достаточно времени, но просыпается разбитым.
«Главная ошибка — думать, что длительный сон в выходной полностью компенсирует несколько ночных смен подряд. Частично усталость он снимает, но биологические ритмы так быстро не перестраиваются. Организму важна не только продолжительность сна, но и его регулярность», — объяснила она.
Второй риск — давление, предупредила эксперт.
«В норме ночью артериальное давление немного снижается: сердечно-сосудистая система переходит в режим восстановления. Если в это время человек работает, пьёт кофе, испытывает стресс, двигается и принимает решения, организм остаётся в активном режиме», — объяснила она.
Отмечается, что при редких ночных дежурствах это обычно не приводит к серьёзным последствиям, но при постоянном сменном графике может усиливать склонность к скачкам давления, особенно у людей с гипертонией, лишним весом, тревожностью или наследственной предрасположенностью.
«Третий пункт — нагрузка на обмен веществ. Ночью организм хуже готов к приёму тяжёлой пищи: пищеварение замедляется, чувствительность к инсулину меняется, а желание съесть сладкое или жирное на фоне усталости становится сильнее. Поэтому ночные перекусы “для энергии” часто дают обратный эффект: сонливость усиливается, появляется тяжесть, а при регулярном графике растёт риск набора веса и нарушений углеводного обмена», — предупредила врач.
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Она добавила, что после нескольких часов работы ночью мозгу сложнее удерживать внимание, быстро переключаться между задачами и оценивать риски.
«Это особенно важно для врачей, водителей, охранников, сотрудников производств, диспетчеров и всех, чья работа связана с ответственностью. Человек может не чувствовать сильной сонливости, но реакция уже становится медленнее, а вероятность ошибки — выше», — подчеркнула терапевт.
Полностью убрать влияние ночного графика на организм не всегда возможно, особенно если смены связаны с профессией, но часть нагрузки можно снизить за счёт простых правил восстановления, рассказала она.
«Первая привычка — правильно работать со светом. В первой половине ночной смены яркое освещение помогает поддерживать бодрость. А ближе к утру, наоборот, лучше избегать лишнего яркого света, чтобы после возвращения домой было проще уснуть. Дома стоит затемнить комнату, убрать телефон, предупредить близких о времени сна и по возможности создать условия, похожие на ночь: темнота, прохлада, тишина», — посоветовала Чистик.
Второе правило — аккуратно использовать кофеин, добавила специалист.
«Кофе действительно может помочь в начале смены, но чашка кофе ближе к утру часто крадёт дневной сон после дежурства. В результате человек вроде бы поддержал себя на работе, но потом не смог восстановиться. Лучше пить кофе в первой половине смены, а ближе к её завершению переходить на воду или несладкий тёплый напиток», — порекомендовала врач.
Третий пункт — не садиться за руль, если после смены клонит в сон, предостерегла она.
«Если после дежурства есть выраженная заторможенность, тяжесть в голове, частое моргание, желание закрыть глаза, лучше вызвать такси, воспользоваться общественным транспортом или хотя бы немного поспать перед дорогой», — добавила эксперт.
Дополнительно терапевт посоветовала людям со сменным графиком регулярно контролировать давление, уровень глюкозы, вес и общее самочувствие.
Ранее кандидат медицинских наук невролог-сомнолог Елена Царёва в беседе с RT назвала факторы, способствующие засыпанию и улучшению качества сна.