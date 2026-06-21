Врач Чистик: регулярные смены ночью негативно влияют на вес и давление

«Кофе действительно может помочь в начале смены, но чашка кофе ближе к утру часто крадёт дневной сон после дежурства. В результате человек вроде бы поддержал себя на работе, но потом не смог восстановиться. Лучше пить кофе в первой половине смены, а ближе к её завершению переходить на воду или несладкий тёплый напиток», — порекомендовала врач.