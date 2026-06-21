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Азаров назвал мифом утверждения стран ЕС о ходе конфликта на Украине

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Лидеры стран ЕС в ходе заседания Группы семи (G7) распространяли абсолютно мифические утверждения о способности киевского режима одержать победу в конфликте с РФ, пытаясь убедить в этом американского президента Дональда Трампа. Об этом заявил ТАСС бывший премьер-министр Украины Николай Азаров.

Источник: AP 2024

«Саммит прошел под знаком, что вся практически “семерка” убеждала Трампа в том, что у [Владимира] Зеленского появились шансы, у киевского режима появились шансы одержать победу над Россией, что сейчас наметился перелом в войне, что предоставлено оружие дальнего действия, и беспилотники, дальнобойные ракеты свою роль сыграли, что Россия несет большие убытки, что в работе нефтеперерабатывающих комбинатов проблемы имеются, с поставками топлива в Крыму, других регионах», — сказал он.

По словам политика, американского лидера старались склонить к отказу от договоренностей, достигнутых с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. «В результате, как заявил [президент Франции Эмманюэль] Макрон, им даже удалось убедить [Трампа], что украинцы могут одержать победу, — добавил Азаров. — Разумеется, то, что они говорили, в чем убеждали, является определенным мифом, нацеленным на то, чтобы Трампа убедить изменить свою позицию, которая была занята им на встрече [с российским лидером] на Аляске и заключалась в том, что киевскому режиму надо отвести войска из Донбасса и на этом можно найти компромиссное решение».

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