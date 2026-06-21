По словам политика, американского лидера старались склонить к отказу от договоренностей, достигнутых с российским президентом Владимиром Путиным в Анкоридже. «В результате, как заявил [президент Франции Эмманюэль] Макрон, им даже удалось убедить [Трампа], что украинцы могут одержать победу, — добавил Азаров. — Разумеется, то, что они говорили, в чем убеждали, является определенным мифом, нацеленным на то, чтобы Трампа убедить изменить свою позицию, которая была занята им на встрече [с российским лидером] на Аляске и заключалась в том, что киевскому режиму надо отвести войска из Донбасса и на этом можно найти компромиссное решение».