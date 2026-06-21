Посол назвал условия сотрудничества России с Молдавией

«Россия открыта к сотрудничеству, Россия открыта к тому, чтобы выработать нормальные правила. Но здесь мы же видим, что Молдавия сама предпринимает действия, которые делают невозможными наше Содружество на тех принципах, на которых оно было основано последние 30 лет», — сказал Озеров.
При этом российский посол отметил, что между Россией и Молдавией возможна реализация любых проектов в любой сфере, но только при понимании, что сохранится твердая правовая основа в рамках двусторонних отношений.
«Я имею в виду договор о дружбе и сотрудничестве, сохранение соглашения 1992 года. И если сама Молдавия сохранит свою приверженность нейтралитету в международных отношениях, политическому нейтралитету, что мы пока, к сожалению, не наблюдаем», — подчеркнул он.
По соглашению о принципах мирного урегулирования от 1992 года, российские миротворцы находятся в зоне конфликта в Приднестровье для обеспечения безопасности. Кишинев настаивает на трансформации миротворческой миссии в гражданскую под международным мандатом и полном выводе Оперативной группы российских войск (ОГРВ).
Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. Москва призывает Кишинев прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.