Морпехи передали частицу Вечного огня из Волновахи в мемориал Ленобласти

«В рамках проведения акции военнослужащие произвели ритуал забора частицы “Вечного огня” у Братской могилы советских воинов в г. Волноваха Донецкой Народной Республики. После частица вечного огня отправится в Ленинградскую область, к мемориалу “Разорванное кольцо”, где доставленные частицы Вечных огней будут соединены в единый “Огонь памяти”, который будет передан ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.