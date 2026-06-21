Морпехи передали частицу Вечного огня из Волновахи в мемориал Ленобласти

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащие 61-й гвардейской бригады морской пехоты группировки войск «Центр» в рамках акции «Огонь памяти» взяли частицу Вечного огня у Братской могилы советских воинов в Волновахе ДНР для передачи ее в мемориал «Разорванное кольцо» в Ленинградской области. Об этом сообщили в Минобороны России.
«В рамках проведения акции военнослужащие произвели ритуал забора частицы “Вечного огня” у Братской могилы советских воинов в г. Волноваха Донецкой Народной Республики. После частица вечного огня отправится в Ленинградскую область, к мемориалу “Разорванное кольцо”, где доставленные частицы Вечных огней будут соединены в единый “Огонь памяти”, который будет передан ветеранам Великой Отечественной войны», — говорится в сообщении.
Акция приурочена ко Дню памяти и скорби 22 июня — дню начала Великой Отечественной войны. В завершении мероприятия военнослужащие почтили минутой молчания память воинов, погибших при защите Отечества.