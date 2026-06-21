Военный медик рассказал, как удалось спастись от погони FPV-дрона ВСУ

Он подчеркнул, что находится на передовой уже четвертый год, был мобилизован в октябре 2022 года. До СВО, по его словам, работал фельдшером на скорой помощи, потом некоторое время подрабатывал в такси. Сейчас он эвакуирует раненых с линии боевого соприкосновения.