СМИ: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

Отмечается, что прогнозируемый совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний — Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG ​​Nex1 и Korea Aerospace Industries — в этом году может составить около 37 миллиардов долларов, практически в четыре раза выше, чем в 2021 году.