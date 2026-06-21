СМИ: Южная Корея стала самым быстрорастущим поставщиком оружия в мире

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Южная Корея стала одним из самых быстрорастущих поставщиков оружия в мире, сообщает издание Politico со ссылкой на доклад Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI).
«Южная Корея стала девятым крупнейшим поставщиком оружия в мире… Она является одним из самых быстрорастущих экспортеров вооружения в мире», — говорится в публикации со ссылкой на доклад.
Отмечается, что прогнозируемый совокупный доход четырех крупнейших южнокорейских оборонных компаний — Hanwha Group, Hyundai Rotem, LIG Nex1 и Korea Aerospace Industries — в этом году может составить около 37 миллиардов долларов, практически в четыре раза выше, чем в 2021 году.