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Спецназ «Ахмат» ведет бои за Казачью Лопань в Харьковской области

РИА Новости: спецназ «Ахмат» ведет бои за Казачью Лопань в Харьковской области.

Источник: © РИА Новости

БЕЛГОРОД, 21 июн — РИА Новости. Бойцы спецназа «Ахмат» ведут бои за поселок Казачья Лопань в Харьковской области, оказывая поддержку с воздуха подразделениям, освобождающим населенный пункт, и уничтожая технику ВСУ и группы личного состава, рассказал РИА Новости заместитель командира роты БПЛА с позывным Скит.

«Работаем все как семья, на данный момент на Харьковском направлении. Освобождаем территорию населенного пункта Казачья Лопань. Ведем содействие другим подразделениям», — сказал Скит.

Операторы БПЛА ведут разведку, выявляют скрытые ячейки противника, который в населенном пункте маскируется под гражданских. С помощью дронов отечественной разработки («Молния», ВТ-40 и КВО — комплекс воздушного наблюдения) уничтожаются личный состав противника, техника и подвозы.

«Производим разведку, выявляем скрытые ячейки противника, так как в населенном пункте есть гражданские. Силы ВСУ маскируются под них, мы выявляем их и уничтожаем», — рассказал замкомроты.

Он отметил, что противник регулярно теряет живую силу, и это результат работы российских подразделений. За последнее время удалось поразить танки Т-72, Т-64, БРМ-1.

«Также работаем по беспилотной авиации противника перехватчиками», — добавил Скит.

Казачья Лопань — поселок городского типа в Харьковской области, который является одним из ключевых логистических центров ВСУ на данном участке фронта. Российские войска ведут активные бои за его освобождение, что открывает возможность для дальнейшего продвижения в сторону Харькова.

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