Высокая активность клещей сохранится в России до конца лета

Опасность укусов клещей на природе будет высокой вплоть до сентября, несмотря на то что пик их активности традиционно завершается в июне.
Об этом РИА Новости рассказали в страховой компании «Согласие».
Чаще всего с проблемой сталкиваются дачники, садоводы, лесники, охотники и туристы. В 63% случаев за помощью обращаются люди двух возрастных групп — от 40 до 50 лет и старше 60. При этом 73% звонков поступает от женщин.
Наиболее опасными остаются заросшие обочины, овраги, лесные опушки с густым подлеском, а также кладбища и необработанные дачные участки. Чтобы обезопасить территорию, специалисты советуют регулярно косить траву, убирать мусор и обрабатывать участок специальными препаратами.
По данным компании, 76% обращений в текущем году приходится на Удмуртию, Красноярский край, Костромскую и Кировскую области. Именно эти регионы сейчас в особой зоне риска.
«Пик сезона клещей традиционно приходится на период с апреля по июнь, однако быть осторожным на природе стоит вплоть до сентября», — заявила представитель компании Людмила Страхова.
Ранее герпетолог Константин Красноталов заявил, что при встрече со змеёй не стоит приближаться к ней и пытаться самостоятельно проверить, опасна она или нет.