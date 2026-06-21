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Монах рассказал, почему Церковь празднует рождество Иоанна Предтечи

Макарий (Маркиш): Иоанн Предтеч занимает особое место в Евангельской истории.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Рождество Иоанна Крестителя отмечают из-за особого места этого пророка в Евангельской истории, сказал РИА Новости иеромонах Иваново-Вознесенской епархии Макарий (Маркиш).

В Русской православной церкви Рождество Иоанна Крестителя, или Иоанна Предтечи, отмечают 7 июля (24 июня по старому стилю) — за полгода до Рождества Христова.

«Место Иоанна Предтечи в Евангельском повествовании совершенно очевидно. Во всех четырех Евангелиях именно Предтеча, предшественник — тот, кто провозгласил пришествие Мессии в лице Иисуса из Назарета. Иисус пришел к нему на Иордан, принял крещение», — пояснил Маркиш.

Евангелие от Луки, рассказал он, дает прямую хронологическую связь между днями рождения Спасителя и Иоанна Предтечи.

«Когда праведная Елизавета, мать Иоанна Предтечи, была на шестом месяце беременности, после Благовещения к ней явилась ее родственница, Пресвятая Богородица Мария. Между рождением самого Спасителя и Иоанна Предтечи, прошло полгода, точно по календарю. Зимой празднуется рождение Спасителя, а летом за полгода до этого — рождение Иоанна Предтечи», — добавил священнослужитель.

Иоанн Предтеча — последний ветхозаветный пророк, предрекший пришествие Спасителя и крестивший Иисуса Христа в водах Иордана. Это — один из немногих святых, чье рождение верующие отмечают как праздник. Помимо Рождества Христова, православные отмечают также Рождество Пресвятой Богородицы, Иоанна Предтечи и Николая Чудотворца.