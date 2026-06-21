Монах рассказал, почему Церковь празднует рождество Иоанна Предтечи

«Когда праведная Елизавета, мать Иоанна Предтечи, была на шестом месяце беременности, после Благовещения к ней явилась ее родственница, Пресвятая Богородица Мария. Между рождением самого Спасителя и Иоанна Предтечи, прошло полгода, точно по календарю. Зимой празднуется рождение Спасителя, а летом за полгода до этого — рождение Иоанна Предтечи», — добавил священнослужитель.