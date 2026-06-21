Невролог Мальцев: курение повышает риск развития деменции

Деменция считается одной из наиболее частых причин утраты самостоятельности в пожилом возрасте. Это состояние сопровождается постепенным снижением памяти, способности мыслить, ориентироваться в происходящем и выполнять привычные повседневные действия. При этом существуют факторы, которые повышают риск развития заболевания.
Как объяснил в беседе с RT врач-невролог первой категории «СМ-Клиники» Игорь Мальцев, не все формы деменции развиваются одинаково.
«Существуют нейродегенеративные заболевания, течение которых сложно существенно замедлить. К ним относятся болезнь Альцгеймера, лобно-височная деменция, деменция с тельцами Леви, болезнь Гентингтона и прогрессирующий надъядерный паралич», — перечислил специалист.
При этом отдельную группу составляют сосудистые когнитивные нарушения, добавил эксперт.
«К хорошо управляемым когнитивным расстройствам, которые могут так и не перейти в деменцию, относятся сосудистые когнитивные расстройства. Это состояние можно контролировать, если своевременно работать с факторами риска», — подчеркнул собеседник RT.
Одним из главных факторов, способствующих развитию сосудистой деменции, является артериальная гипертония, отметил врач.
«Особенно внимательно к своему состоянию следует относиться людям, у которых показатели давления регулярно превышают 150 мм рт. ст. Пациентам с высокими сосудистыми рисками рекомендуется измерять артериальное давление четыре раза в день: утром после пробуждения, днём, вечером и перед сном», — посоветовал собеседник RT.
Отмечается, что такой контроль желательно проводить в течение десяти дней не реже одного раза в полгода.
«Также риск развития сосудистых когнитивных нарушений увеличивают атеросклероз и сахарный диабет. Эти заболевания постепенно ухудшают состояние сосудов и негативно отражаются на кровоснабжении головного мозга», — предостерёг Мальцев.
По его словам, не менее значимую роль играют вредные привычки.
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«Курение повреждает сосудистую стенку и ускоряет развитие когнитивных нарушений. Алкоголь, в свою очередь, оказывает токсическое воздействие на мозг, нарушает обмен веществ и повышает риск сахарного диабета», — объяснил невролог.
Он порекомендовал уделять внимание профилактике, отметив, что одним из самых эффективных способов остаётся регулярная физическая активность.
Кроме того, рекомендуется ограничить употребление быстрых углеводов — сладостей, белого хлеба и других продуктов с высоким гликемическим индексом, поскольку это помогает снизить риск развития диабета, напомнил собеседник RT.
«Важна и постоянная интеллектуальная нагрузка: чтение, изучение новых навыков, решение логических задач и другие виды умственной активности помогают дольше сохранять функции мозга», — добавил он.
Контроль давления, уровня холестерина и сахара в крови, отказ от вредных привычек, регулярная физическая и умственная активность остаются наиболее эффективными мерами профилактики сосудистой деменции, заключил Мальцев.
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