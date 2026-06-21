Нетаньяху теряет власть и свободу за провокации: главная новость 21 июня

Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху ждет громкий судебный процесс. Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о последствиях срыва мирного соглашения между США и Ираном.
Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху планирует сорвать соглашение между США и Ираном.
Дудаков отметил, что за срывом мирного договора стоит личный интерес Нетаньяху, который рискует потерять не только свой политический вес, но и свободу.
«Для Нетаньяху здесь важен его личный интерес. Его правящая коалиция де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в Израиле. Они пройдут в октябре. Скорее всего, партия Нетаньяху на этих выборах проиграет. С высокой долей вероятности победит большая лоскутная оппозиционная коалиция во главе с Нафтали Беннетом, а сам Нетаньяху в таком случае окажется на скамье подсудимых», — пояснил эксперт.
Дудаков напомнил, что израильскому премьер-министру грозит разбирательство по делу о коррупции. В сложившейся ситуации единственным выходом для него остается продолжение эскалации.
«Нетаньяху пытаются посадить в тюрьму по обвинению в коррупции. В этой ситуации единственный для него шанс — это устраивать бесконечную эскалацию», — добавил Дудаков.
Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов сообщил, что судьба Нетаньяху будет незавидной, если он лишится поддержки со стороны США.
Военные действия против Ирана — это попытка Нетаньяху сменить повестку, уйти от обвинений в многочисленных преступлениях, совершенных в Израиле, и продлить свою политическую жизнь.