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Нетаньяху теряет власть и свободу за провокации: главная новость 21 июня

Нетаньяху грозит судебное разбирательство после мирного соглашения США и Ирана. Что ждет Израиль — в эксклюзивном материале aif.ru.

Источник: Аргументы и факты

Израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху ждет громкий судебный процесс. Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал о последствиях срыва мирного соглашения между США и Ираном.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху планирует сорвать соглашение между США и Ираном.

Так, Израиль намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» на территории Ливана, что противоречит ключевому пункту будущего соглашения.

Дудаков отметил, что за срывом мирного договора стоит личный интерес Нетаньяху, который рискует потерять не только свой политический вес, но и свободу.

«Для Нетаньяху здесь важен его личный интерес. Его правящая коалиция де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в Израиле. Они пройдут в октябре. Скорее всего, партия Нетаньяху на этих выборах проиграет. С высокой долей вероятности победит большая лоскутная оппозиционная коалиция во главе с Нафтали Беннетом, а сам Нетаньяху в таком случае окажется на скамье подсудимых», — пояснил эксперт.

Дудаков напомнил, что израильскому премьер-министру грозит разбирательство по делу о коррупции. В сложившейся ситуации единственным выходом для него остается продолжение эскалации.

«Нетаньяху пытаются посадить в тюрьму по обвинению в коррупции. В этой ситуации единственный для него шанс — это устраивать бесконечную эскалацию», — добавил Дудаков.

Ранее заместитель директора Института истории и политики МПГУ, политолог Владимир Шаповалов сообщил, что судьба Нетаньяху будет незавидной, если он лишится поддержки со стороны США.

Военные действия против Ирана — это попытка Нетаньяху сменить повестку, уйти от обвинений в многочисленных преступлениях, совершенных в Израиле, и продлить свою политическую жизнь.

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