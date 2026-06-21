Нетаньяху теряет власть и свободу за провокации: главная новость 21 июня

«Для Нетаньяху здесь важен его личный интерес. Его правящая коалиция де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в Израиле. Они пройдут в октябре. Скорее всего, партия Нетаньяху на этих выборах проиграет. С высокой долей вероятности победит большая лоскутная оппозиционная коалиция во главе с Нафтали Беннетом, а сам Нетаньяху в таком случае окажется на скамье подсудимых», — пояснил эксперт.