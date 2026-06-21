«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал Миллер.
Заявление прозвучало на фоне решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь УПА*.
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* Экстремистская организация, запрещённая в России.