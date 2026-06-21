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В Польше призвали Зеленского вернуть оружие и танки вместо орденов

Бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер заявил, что Украине вместо орденов стоит вернуть Варшаве военную технику, переданную в рамках поддержки. Выступая в эфире Polsat News, политик отметил, что Киеву следовало бы вернуть истребители МиГ, танки и другое вооружение.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал Миллер.

Заявление прозвучало на фоне решения президента Польши Кароля Навроцкого лишить Владимира Зеленского ордена Белого орла — высшей государственной награды страны. Поводом для этого стало решение украинской стороны присвоить одному из подразделений ВСУ почётное наименование в честь УПА*.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

* Экстремистская организация, запрещённая в России.

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