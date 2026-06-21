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Азаров: саммит G7 показал, что «семерка» хочет продолжать украинский конфликт

Экс-премьер Украины отметил, что государства объединения приняли решение выделить необходимое военное оборудование и снаряжение для Киева.

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Саммит Группы семи (G7) показал, что Запад настроен на продолжение конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с ТАСС экс-премьер Украины (занимал пост в 2010—2014 годы) Николай Азаров.

«Принятые решения означают одно: что так называемая большая семерка настроена продолжать военный конфликт, — сказал Азаров. — Они приняли решение выделить необходимое оборудование, военное оборудование, снаряжение, активизировать поставки дронов».

По его словам, Великобритания объявила о поставке Украине до конца года 150 тыс. беспилотников самолетного типа. «Это огромное количество, 150 тыс., представьте себе — каждый день почти по 1 тыс. беспилотников поставлять», — добавил экс-премьер.

Азаров считает, из этого следует делать соответствующие выводы. «То есть оптимизировать и работу экономики, военные действия и принимать соответствующие меры», — подчеркнул он.

Саммит G7 прошел 15−17 июня на французском альпийском курорте Эвиан-ле-Бен.

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