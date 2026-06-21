NYT: ПВО Украины пропускает две трети российских баллистических ракет

Приблизительно две трети российских баллистических ракет прорывают воздушную оборону Украины.
Об этом сообщает газета New York Times, проанализировав данные украинских ВВС.
Издание указывает, что российские баллистические ракеты обладают в разы большей разрушительной мощью, чем любые украинские дроны, а их высокая скорость делает перехват крайне сложным.
«Раз за разом российские удары баллистическими ракетами прорывают украинскую воздушную оборону», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны России заявили, что российские средства ПВО сбили за сутки 740 БПЛА ВСУ.
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