Сильное задымление сохраняется над Лос-Анджелесом из-за пожара на складе

Складом управляет компания Lineage, один из мировых лидеров в сфере холодильного хранения и логистики продуктов питания. Основной грузопоток склада приходится на импорт и экспорт мяса, морепродуктов, свежих фруктов и овощей, молочной продукции. Загорелось помещение в районе Бойл-Хейтс площадью около 45,6 тысячи квадратных метров.