В Сумах прогремел четвертый за ночь взрыв

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Взрыв прозвучал в городе Сумы, сообщает украинский телеканал «Общественное» на фоне воздушной тревоги в области.
«В Сумах слышали взрыв», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Ранее телеканал уже сообщал о нескольких взрывах в городе.
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, сирены воздушной тревоги звучат в части Сумской области.
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