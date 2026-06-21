Командир ДЗ: ВС РФ в Константиновке обнаружили схроны с иностранными минометами

«Схроны БК (боекомплекты — прим. ТАСС) именно крупнокалиберные — 155-е снаряды, БК взрывали, 120-е калибры взрывали. Иностранные маленькие минометы, мы их созвучно называем — “польки”. Схроны с ящиками БК на заводе тоже мы нашли, там большие ящики, прямо зеленые, замаскированные, их тоже взорвали недавно», — сказал он.