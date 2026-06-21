Командир ДЗ: ВС РФ в Константиновке обнаружили схроны с иностранными минометами

ЛУГАНСК, 21 июня. /ТАСС/. Российские военнослужащие в ходе зачистки города Константиновки в Донецкой Народной Республике обнаружили схроны с крупнокалиберными боеприпасами иностранного производства, включая снаряды калибров 120 мм и 155 мм, а также западные минометы. Об этом ТАСС рассказал командир 78-го мотострелкового полка «Север-Ахмат» Южной группировки войск с позывным ДЗ.
«Схроны БК (боекомплекты — прим. ТАСС) именно крупнокалиберные — 155-е снаряды, БК взрывали, 120-е калибры взрывали. Иностранные маленькие минометы, мы их созвучно называем — “польки”. Схроны с ящиками БК на заводе тоже мы нашли, там большие ящики, прямо зеленые, замаскированные, их тоже взорвали недавно», — сказал он.
Военнослужащий отметил, что практически все обнаруженное в ходе боев вооружение и боеприпасы имеют иностранное происхождение. По его словам, украинского оружия среди трофеев практически нет, за исключением редких образцов, таких как UAR-15, который, по его словам, является украинской копией М16.