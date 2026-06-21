Ранее Life.ru писал, что Правительство ФРГ и Сенат Берлина проигнорировали 85-ю годовщину нападения нацистской Германии на СССР, за что их раскритиковала внешнеполитический эксперт партии BSW Севим Дагделен. Она заявила, что в Германии осуществляется «беспрецедентная ментальная мобилизация с целью развязывания войны против России». Дагделен также напомнила, что представители разных партий предлагали «контекстуализировать советские мемориалы», что, по её словам, означает «разрушить их духовно».