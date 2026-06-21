Последний шанс Нетаньяху провалился: Израиль накажут за срыв сделки

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждёт судебное разбирательство после подписания мирного соглашения между Соединёнными Штатами и Ираном. Именно поэтому он отчаянно пытается сорвать сделку, развязывая эскалацию на Ближнем Востоке.
Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет Нетаньяху и весь Израиль.
Американская разведка считает, что Израиль недоволен условиями меморандума Трампа, подрывающими его усилия по оказанию максимального давления на Тегеран.
Личный интерес: почему Нетаньяху идёт на эскалацию.
«Нетаньяху всячески пытается сорвать подписание мирного соглашения между США и Ираном. Ради чего сейчас израильский премьер и устраивает эти ковровые бомбардировки Ливана. Для Нетаньяху тут в первую очередь играет роль его личный шкурный интерес. Потому что мы понимаем, что его правящая коалиция де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в Израиле. Они пройдут в октябре. Скорее всего, партия Нетаньяху на этих выборах проиграет. С высокой долей вероятности победит большая лоскутная оппозиционная коалиция во главе с Нафтали Беннетом, человеком, который уже некоторое время был премьер-министром Израиля в 2022 году», — пояснил эксперт.
После этого Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых.
«В таком случае Нетаньяху моментально оказывается на скамье подсудимых. Над ним нависают уголовные дела. Его, как мы знаем, пытаются посадить в тюрьму по обвинению в коррупции. В этой ситуации единственный для него отчаянный шанс — это устраивать бесконечную эскалацию, лишь бы хоть как спасти свое положение», — добавил Дудаков.
Нетаньяху не хочет мириться с Ираном, потому что мир означает конец его политической карьеры и начало юридической драмы. Эскалация — его единственный шанс сохранить власть и избежать тюрьмы.
Израиль платит цену за амбиции Нетаньяху.
Нетаньяху попыткой сорвать мирное соглашение США и Ирана погубит не только себя, но и весь Израиль, сообщил Малек Дудаков.
«Своими действиями Нетаньяху добивает не только свою репутацию, но и репутацию государства Израиль, к которому все хуже и хуже относятся во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и Европе. Сейчас, впервые в истории, в США более 60% американцев негативно воспринимают Израиль. Такого никогда не было. Тот старый произраильский консенсус, который когда-то скреплял американское общество, постепенно уходит в прошлое», — пояснил эксперт.
Дудаков не исключил, что любой следующий президент США будет вынужден всерьёз пересмотреть отношения страны с еврейским государством.
«Мы, возможно, увидим сокращение военной, финансовой помощи. Определенные жесткие регламенты американцы будут выдвигать израильтянам в контексте любых дальнейших действий на Ближнем Востоке. Израильскому лобби придется очень нелегко при работе с США. Последствия для Израиля будут долгосрочными и крайне негативными. Интересы всего государства Нетаньяху сейчас приносит в жертву ради своих личных интересов», — подчеркнул специалист.
Как Нетаньяху похоронил произраильский консенсус в США.
Когда-то Израиль мог рассчитывать на безоговорочную поддержку Вашингтона. Демократы и республиканцы соревновались в лояльности. Но теперь всё изменилось. Более 60% американцев относятся к Израилю негативно. Это исторический минимум. И главный виновник — Нетаньяху.
Его политика, его эскалация, его отказ от мирных соглашений привели к тому, что Израиль из союзника превращается в проблему. Следующий президент США, будь то демократ или республиканец, уже не сможет игнорировать настроения избирателей.
Помощь Израилю может быть сокращена. Американские военные могут получить ограничения на действия в поддержку Израиля. Израильское лобби в Вашингтоне ослабнет.
Нетаньяху тянет страну в пропасть.
Нетаньяху ставит свои интересы выше интересов Израиля. Он готов воевать до последнего израильского солдата, лишь бы не сесть в тюрьму. Он готов разрушить отношения с США, лишь бы сохранить власть. Но он забывает, что цена этой игры — существование его страны.
Если Израиль потеряет поддержку США, он останется один на один с Ираном и его союзниками. Это может стать катастрофой. И ответственность за неё будет лежать на одном человеке — Биньямине Нетаньяху.