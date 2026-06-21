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Последний шанс Нетаньяху провалился: Израиль накажут за срыв сделки

Нетаньяху пытается сорвать сделку США и Ирана ради личного спасения от тюрьмы. Эксперт в эксклюзивной беседе с aif.ru сообщил, что премьер погубит не только себя, но и весь Израиль, подорвав поддержку Вашингтона.

Источник: Аргументы и факты

Премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ждёт судебное разбирательство после подписания мирного соглашения между Соединёнными Штатами и Ираном. Именно поэтому он отчаянно пытается сорвать сделку, развязывая эскалацию на Ближнем Востоке.

Политолог-американист Малек Дудаков в эксклюзивной беседе с aif.ru рассказал, что ждет Нетаньяху и весь Израиль.

Напомним, газета The Washington Post со ссылкой на источники сообщила, что Нетаньяху планирует сорвать окончательное соглашение между США и Ираном. В частности, Израиль намерен продолжать военные операции против «Хезболлы» на территории Ливана, что противоречит ключевому пункту мирного соглашения.

Американская разведка считает, что Израиль недоволен условиями меморандума Трампа, подрывающими его усилия по оказанию максимального давления на Тегеран.

Личный интерес: почему Нетаньяху идёт на эскалацию.

«Нетаньяху всячески пытается сорвать подписание мирного соглашения между США и Ираном. Ради чего сейчас израильский премьер и устраивает эти ковровые бомбардировки Ливана. Для Нетаньяху тут в первую очередь играет роль его личный шкурный интерес. Потому что мы понимаем, что его правящая коалиция де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в Израиле. Они пройдут в октябре. Скорее всего, партия Нетаньяху на этих выборах проиграет. С высокой долей вероятности победит большая лоскутная оппозиционная коалиция во главе с Нафтали Беннетом, человеком, который уже некоторое время был премьер-министром Израиля в 2022 году», — пояснил эксперт.

После этого Нетаньяху может оказаться на скамье подсудимых.

«В таком случае Нетаньяху моментально оказывается на скамье подсудимых. Над ним нависают уголовные дела. Его, как мы знаем, пытаются посадить в тюрьму по обвинению в коррупции. В этой ситуации единственный для него отчаянный шанс — это устраивать бесконечную эскалацию, лишь бы хоть как спасти свое положение», — добавил Дудаков.

Нетаньяху не хочет мириться с Ираном, потому что мир означает конец его политической карьеры и начало юридической драмы. Эскалация — его единственный шанс сохранить власть и избежать тюрьмы.

Израиль платит цену за амбиции Нетаньяху.

Нетаньяху попыткой сорвать мирное соглашение США и Ирана погубит не только себя, но и весь Израиль, сообщил Малек Дудаков.

«Своими действиями Нетаньяху добивает не только свою репутацию, но и репутацию государства Израиль, к которому все хуже и хуже относятся во всем мире, в том числе в Соединенных Штатах и Европе. Сейчас, впервые в истории, в США более 60% американцев негативно воспринимают Израиль. Такого никогда не было. Тот старый произраильский консенсус, который когда-то скреплял американское общество, постепенно уходит в прошлое», — пояснил эксперт.

Дудаков не исключил, что любой следующий президент США будет вынужден всерьёз пересмотреть отношения страны с еврейским государством.

«Мы, возможно, увидим сокращение военной, финансовой помощи. Определенные жесткие регламенты американцы будут выдвигать израильтянам в контексте любых дальнейших действий на Ближнем Востоке. Израильскому лобби придется очень нелегко при работе с США. Последствия для Израиля будут долгосрочными и крайне негативными. Интересы всего государства Нетаньяху сейчас приносит в жертву ради своих личных интересов», — подчеркнул специалист.

Как Нетаньяху похоронил произраильский консенсус в США.

Когда-то Израиль мог рассчитывать на безоговорочную поддержку Вашингтона. Демократы и республиканцы соревновались в лояльности. Но теперь всё изменилось. Более 60% американцев относятся к Израилю негативно. Это исторический минимум. И главный виновник — Нетаньяху.

Его политика, его эскалация, его отказ от мирных соглашений привели к тому, что Израиль из союзника превращается в проблему. Следующий президент США, будь то демократ или республиканец, уже не сможет игнорировать настроения избирателей.

Помощь Израилю может быть сокращена. Американские военные могут получить ограничения на действия в поддержку Израиля. Израильское лобби в Вашингтоне ослабнет.

Нетаньяху тянет страну в пропасть.

Нетаньяху ставит свои интересы выше интересов Израиля. Он готов воевать до последнего израильского солдата, лишь бы не сесть в тюрьму. Он готов разрушить отношения с США, лишь бы сохранить власть. Но он забывает, что цена этой игры — существование его страны.

Если Израиль потеряет поддержку США, он останется один на один с Ираном и его союзниками. Это может стать катастрофой. И ответственность за неё будет лежать на одном человеке — Биньямине Нетаньяху.

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