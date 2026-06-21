Последний шанс Нетаньяху провалился: Израиль накажут за срыв сделки

«Нетаньяху всячески пытается сорвать подписание мирного соглашения между США и Ираном. Ради чего сейчас израильский премьер и устраивает эти ковровые бомбардировки Ливана. Для Нетаньяху тут в первую очередь играет роль его личный шкурный интерес. Потому что мы понимаем, что его правящая коалиция де-факто развалилась. Остается не так много времени до досрочных парламентских выборов в Израиле. Они пройдут в октябре. Скорее всего, партия Нетаньяху на этих выборах проиграет. С высокой долей вероятности победит большая лоскутная оппозиционная коалиция во главе с Нафтали Беннетом, человеком, который уже некоторое время был премьер-министром Израиля в 2022 году», — пояснил эксперт.