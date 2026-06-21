Аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, которые занимаются якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности», рассказали РИА Новости эксперты «МТС Защитника».
«Злоумышленники звонят россиянам от имени фирм, занимающихся якобы духовными практиками, и предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные “решить личные проблемы и финансовые трудности”. По данным сервиса, за май и первую половину июня количество таких звонков увеличилось на 70% по сравнению с началом текущего года», — говорится в сообщении компании.
Отмечается, что основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет. По мнению экспертов, именно эта категория людей в большей степени подвержена психологическому давлению, чем активно пользуются мошенники. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам в первой половине дня — с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор.
Топ-3 регионов по количеству звонков с предложением амулетов и оберегов совпадает с общей статистикой по мошенническим звонкам: злоумышленники предпочитают совершать вызовы в крупных российских городах с платежеспособным населением. На первом месте Москва — на столицу приходится 22% от всех звонков, далее следуют Краснодар и Санкт-Петербург.
«Стоит понимать, что никакие обереги, кулоны и “уникальные” ритуалы не решат ваши проблемы. Если вы столкнулись с подобным звонком, лучше прекратите разговор и положите трубку. А если вы все же стали жертвой обмана, оперативно обратитесь в правоохранительные органы для решения проблемы», — сказали эксперты.