Аферисты стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

Отмечается, что основной целью злоумышленников стали женщины старше 65 лет. По мнению экспертов, именно эта категория людей в большей степени подвержена психологическому давлению, чем активно пользуются мошенники. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам в первой половине дня — с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор.