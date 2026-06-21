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«Сапсан» не летит, ATACMS на исходе: Киев озабочен из-за проигрыша в ракетной гонке

Американская газета The New York Times заявила о серьёзной озабоченности Киева в связи с активизацией российских ударов. По данным издания, Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к резкому росту числа атак, две трети из которых прорывают воздушную оборону.

Источник: Life.ru

«Россия значительно нарастила производство собственных баллистических ракет, что привело к ежемесячному увеличению числа атак. Количество ударов баллистическими ракетами по сравнению с 2023 годом выросло более чем в 12 раз», — говорится в материале.

Авторы статьи отметили, что Украина оказалась в сложной ситуации. После распада СССР она растеряла значительную часть своего военно-промышленного комплекса и быстро истощила ограниченные запасы советских баллистических ракет «Точка». Единственная государственная программа разработки новой ракеты «Сапсан» затянулась на годы и не принесла результатов.

Пытаясь компенсировать это, Украина лоббировала у западных партнёров поставки баллистических ракет. США передали ATACMS, но в ограниченном количестве, а их использование было ограничено из-за опасений Вашингтона по поводу эскалации. Собственные разработки Киева также не оправдывают ожиданий — по данным аналитиков, уже имеющиеся крылатые ракеты показали низкую эффективность из-за проблем с точностью.

Ранее Life.ru писал, что Германия планирует передать Украине «трёхзначное число» ракет класса «воздух — воздух» из собственных военных запасов. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, Берлин уже поставил Киеву дополнительную систему IRIS-T и ускорил передачу ракет к этим комплексам, а также выделит 200 миллионов долларов на закупку управляемых ракет PAC-3. Отдельно министр отметил развитие военно-промышленного сотрудничества, включая совместные проекты в сфере беспилотников.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

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