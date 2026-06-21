«Сапсан» не летит, ATACMS на исходе: Киев озабочен из-за проигрыша в ракетной гонке

Пытаясь компенсировать это, Украина лоббировала у западных партнёров поставки баллистических ракет. США передали ATACMS, но в ограниченном количестве, а их использование было ограничено из-за опасений Вашингтона по поводу эскалации. Собственные разработки Киева также не оправдывают ожиданий — по данным аналитиков, уже имеющиеся крылатые ракеты показали низкую эффективность из-за проблем с точностью.