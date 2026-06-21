Врач Ражева: мозоли летом наиболее опасны для людей с сахарным диабетом

Различные повреждения кожи стопы, например мозоли, порезы или царапины, наиболее опасны для пациентов с сахарным диабетом, предупредила в беседе с RT врач-дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева.
Кроме того, как пояснила эксперт, это опасно и для людей с иммунодефицитными состояниями, например с онкологическими заболеваниями, болезнями крови, хроническими заболеваниями кожи, а также при нарушениях кровообращения, например при варикозном расширении вен или атеросклерозе.
«Кроме того, в группу риска входят пациенты с избыточным весом: повышенная нагрузка на стопы увеличивает трение и потоотделение, что замедляет заживление повреждений кожи этой области. Также уязвимы и люди с плоскостопием (неправильное распределение нагрузки на стопу сопряжено с постоянной травматизацией кожи), пожилые люди — из-за возрастных изменений, таких как сухость, потеря эластичности кожи», — подчеркнула собеседница RT.
Она добавила, что для людей из групп риска любое повреждение кожи, даже небольшая мозоль, может стать очагом для потенциального инфицирования, если вовремя не провести её обработку.
«При этом инфекционный процесс может развиваться по-разному: от местного воспаления с покраснением, болью, отёком и образованием гноя до вовлечения в процесс глубоких тканей, включая подкожно-жировую клетчатку (в редких случаях это может приводить к распространению инфекции через кровоток, что является жизнеугрожающим состоянием)», — заявила дерматолог.
Чтобы снизить риск инфицирования, повреждённую поверхность кожи следует обработать водным раствором антисептика, например хлоргексидином, а затем наложить на неё стерильную повязку — пластырь или бинт, посоветовала специалист.
«Для профилактики присоединения инфекции рекомендуется проводить обработку и менять повязку не реже раза в день. Однако если появились признаки инфицирования, такие как усиление покраснения либо отёка вокруг повреждения, гнойные выделения или общее недомогание, то необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью в травмпункт или к хирургу», — заключила она.
Ранее дерматолог, эндокринолог кандидат медицинских наук Ирина Скорогудаева в беседе с RT разъяснила, людям с каким типом кожи опасно долго находиться под лучами солнца.