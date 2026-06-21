Врач Ражева: мозоли летом наиболее опасны для людей с сахарным диабетом

«Для профилактики присоединения инфекции рекомендуется проводить обработку и менять повязку не реже раза в день. Однако если появились признаки инфицирования, такие как усиление покраснения либо отёка вокруг повреждения, гнойные выделения или общее недомогание, то необходимо оперативно обратиться за медицинской помощью в травмпункт или к хирургу», — заключила она.