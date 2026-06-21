Мошенники стали предлагать россиянам фейковые амулеты и обереги

Количество звонков с предложением купить амулеты и обереги выросло на 70% в мае-июне.
Об этом РИА Новости сообщили эксперты «МТС Защитника».
Злоумышленники звонят от имени фирм, занимающихся якобы духовными практиками. Они предлагают приобрести амулеты, кулоны и обереги, способные «решить личные проблемы и финансовые трудности».
Основной целью стали женщины старше 65 лет. Чаще всего аферисты совершают звонки по пятницам, в первой половине дня — с 9 до 11 утра, когда пожилые люди остаются дома одни, а их родственники находятся на работе и не могут вовремя помочь прервать разговор.
Ранее доцент Финансового университета при правительстве России Пётр Щербаченко в беседе с RT предупредил о звонках от лжесотрудников водоканала.