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США оспорили заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

США не подтвердили заявление иранской стороны о закрытии Ормузского пролива и заявили, что коммерческое судоходство в районе продолжается.

США не подтвердили заявление иранской стороны о закрытии Ормузского пролива и заявили, что коммерческое судоходство в районе продолжается. Спор возник перед техническими переговорами по иранскому урегулированию в Швейцарии.

По данным западных агентств, иранская сторона объявила о закрытии ключевого маршрута для судов на фоне претензий к соблюдению договоренностей о прекращении огня. Вашингтон, в свою очередь, заявил о готовности обеспечивать морскую безопасность и не признал пролив фактически закрытым.

Переговоры должны пройти при участии посредников. На повестке остаются ядерные вопросы, региональная безопасность и условия выполнения предварительных договоренностей. Дополнительным осложнением стали взаимные обвинения сторон в нарушении режима прекращения огня и сохраняющаяся напряженность вокруг Ливана.

Ормузский пролив остается одним из ключевых маршрутов для мировых поставок нефти. Любые ограничения движения судов через этот район быстро становятся фактором давления на энергетические рынки и усиливают политический торг вокруг условий окончательного соглашения.

Следующим шагом должны стать консультации технических делегаций. Их исход покажет, удастся ли сторонам удержать переговорный процесс от срыва на фоне новых заявлений и военных рисков в регионе.

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