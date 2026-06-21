США оспорили заявление Ирана о закрытии Ормузского пролива

По данным западных агентств, иранская сторона объявила о закрытии ключевого маршрута для судов на фоне претензий к соблюдению договоренностей о прекращении огня. Вашингтон, в свою очередь, заявил о готовности обеспечивать морскую безопасность и не признал пролив фактически закрытым.