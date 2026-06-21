Косачев: молодежь стран ЕС «боится» истории Второй мировой войны

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Молодое поколение европейских стран с опаской обращается к истории Второй мировой войны, так как боится обнаружить, что их деды и прадеды воевали на стороне нацистской Германии. Об этом на торжественной церемонии по случаю отправления «Поезда Памяти» заявил заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.
«Я неоднократно встречался со своими коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западно-европейских стран, — вы знаете, почувствовал, что ваши сверстники очень осторожно обращаются к истории Второй мировой войны. Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться. Потому что их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», — сказал Косачев.
«А мы можем гордиться тем, что у нас есть привилегия гордиться нашей историей, не опасаться обнаружить какие-то постыдные, позорные сюжеты, потому что наши предки, наши деды и прадеды оказались по правильную сторону истории, по эту сторону добра и зла», — подчеркнул он.
Проект «Поезд памяти» был инициирован главами верхних палат парламентов России и Белоруссии Валентиной Матвиенко и Натальей Кочановой в 2021 году. Он проходит под эгидой Союзного государства и направлен на формирование уважительного отношения к исторической памяти и героическим подвигам предков в годы Великой Отечественной войны, развитие молодежного диалога, знакомство с культурой и традициями друг друга.
В этом году маршрут проекта будет охватывать восемь городов на территории Республики Беларусь и пять городов на территории Российской Федерации. Состав участников — старшеклассники, ученики 10-х классов.