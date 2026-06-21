Косачев: молодежь стран ЕС «боится» истории Второй мировой войны

«Я неоднократно встречался со своими коллегами-политиками из европейских стран, в том числе западно-европейских стран, — вы знаете, почувствовал, что ваши сверстники очень осторожно обращаются к истории Второй мировой войны. Осторожно потому, что они боятся, и часто обоснованно боятся, обнаружить в этой истории то, чем нельзя гордиться, и чего можно только стыдиться. Потому что их деды и прадеды оказались по другую сторону добра и зла. Это их история», — сказал Косачев.