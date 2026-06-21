Подполье: «азовцы», чтобы стать своими, повязываются кровью и убивают пленных

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Члены «Азова» (признан террористическим, запрещен в РФ) приносят клятву и убивают пленных, становясь повязанными кровью. Об этом ТАСС рассказали в пророссийском подполье.
Там рассказали, что тема нацизма в «Азове» всплывает регулярно.
«Внутри бригады сложилась своя градация, вроде клубов по интересам. Одна часть бойцов увлекается реконструкцией языческих культов: поклоняются Перуну, устанавливают идолов на территориях баз. Другая — придерживается классического неонацизма, со свастиками, волчьими крюками и прочей атрибутикой Третьего рейха. По нашим данным, для того, чтобы стать своим в таких внутренних кругах необходимо совершить какое-то действие — от клятвы на крови до убийства пленного», — сказал собеседник агентства.
В подполье добавили, что бригада представляет из себя механизм, который работает как идеологическая машина с обязательными ритуалами и жесткой субординацией. «Поэтому любые заявления о “деполитизации” “Азова” — не более чем дезинформация. Внутренняя суть осталась прежней, просто за годы они научились прятать свои символы и обряды за фасадом публичных выступлений и ребрендинга», — уточнили в подполье.
«Азов» появился в 2014 году в виде добровольческого батальона, собранного из украинских националистов, футбольных ультрас и уличных ультраправых радикалов. Сегодня «Азов» расколот на два лагеря, которые открыто конфликтуют между собой. Основатель Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) руководит 3-м армейским корпусом ВСУ (сюда входит и 3-я отдельная штурмовая бригада). Те же, кто прятался в «Азовстали» и сдался ВС РФ в мае 2022 года, воюют в 12-й бригаде Нацгвардии Украины. Лидером «второго» «Азова» является неонацист Денис Прокопенко по кличке Редис.
Сторонники «Азова» набивают татуировки с Адольфом Гитлером, свастикой, всякими руническими надписями, почитают скандинавскую мифологию и интегрированы в международное движение National Socialism/White Power (признано террористическим, запрещено в РФ). Во время боев в Донбассе и особенно после начала СВО в сеть регулярно попадали видео с участием боевиков «Азова», где зафиксированы сцены издевательств над пленными. В некоторых случаях их избивали до полусмерти и оставляли без помощи или добивали выстрелами в голову.