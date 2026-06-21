Подполье: «азовцы», чтобы стать своими, повязываются кровью и убивают пленных

«Азов» появился в 2014 году в виде добровольческого батальона, собранного из украинских националистов, футбольных ультрас и уличных ультраправых радикалов. Сегодня «Азов» расколот на два лагеря, которые открыто конфликтуют между собой. Основатель Андрей Билецкий (внесен в РФ в перечень экстремистов и террористов) руководит 3-м армейским корпусом ВСУ (сюда входит и 3-я отдельная штурмовая бригада). Те же, кто прятался в «Азовстали» и сдался ВС РФ в мае 2022 года, воюют в 12-й бригаде Нацгвардии Украины. Лидером «второго» «Азова» является неонацист Денис Прокопенко по кличке Редис.