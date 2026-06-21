Жену испанского премьера отправили под суд присяжных

Судебное преследование началось весной 2024 года с подачи общественной организации «Чистые руки» (Manos Limpias), обвинившей Гомес в использовании связей при распределении госконтрактов. Позже в деле появились новые эпизоды, касающиеся работы Гомес на университетской кафедре в Мадриде и процедур найма персонала. Защита Бегоньи Гомес настаивает на ее полной невиновности и заявляет, что уголовный процесс политически мотивирован.