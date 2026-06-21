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Зеленского не спасти: в Польше вынесли приговор

Президент Польши отобрал высшую награду у Зеленского. Эксперт Бондаренко объяснил aif.ru, почему Туску придется согласиться с этой позицией.

Источник: Аргументы и факты

Премьер Польши Дональд Туск, вероятнее всего, будет вынужден согласиться с позицией президента Кароля Навроцкого по ситуации с лишением Владимира Зеленского высшей польской награды — ордена Белого орла. Такое мнение эксклюзивно для aif.ru озвучил политолог Юрий Бондаренко.

Ранее Навроцкий заявил, что лишил Зеленского ордена Белого орла за героизацию деятелей УПА*. Однако издание Wiadomości пишет, что Дональд Туск может добиться того, чтобы орден остался у Зеленского. Согласно 144-й статье Конституции Польши, решение президента о лишении награды требует обязательной подписи главы правительства. Иными словами, без подписи Туска оно не вступит в законную силу.

«“Гражданская платформа”, одним из основателей которой является Туск, теряет сторонников, потому что партия боится порвать с киевским режимом и делает все, чтобы сохранить с ним хорошие отношения. Поляки это видят и уходят от поддержки таких позиций. Туск это понимает», — сказал Бондаренко, добавив, что Туску придется согласится с позицией Навроцкого.

Ранее политолог заявил, что конфликт между Польшей и Украиной отразится на их взаимоотношениях не в лучшую сторону.

* Экстремистская организация, запрещенная в России.

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