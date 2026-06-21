Зеленского не спасти: в Польше вынесли приговор

«“Гражданская платформа”, одним из основателей которой является Туск, теряет сторонников, потому что партия боится порвать с киевским режимом и делает все, чтобы сохранить с ним хорошие отношения. Поляки это видят и уходят от поддержки таких позиций. Туск это понимает», — сказал Бондаренко, добавив, что Туску придется согласится с позицией Навроцкого.