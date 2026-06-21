Бавария выступила против финансирования украинских беженцев за счёт немцев

«Правовая система должна работать так, чтобы украинцы больше не софинансировались из денег граждан и за счёт граждан», — сказал Зёдер в интервью изданию Bild.
Зёдер также отметил, что стоит активнее депортировать мигрантов и помогать иностранцам возвращаться на родину добровольно. По его мнению, эти меры помогут сократить расходы государства.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала главам стран ЕС секретное письмо с рекомендацией усилить контроль при въезде и ужесточить правила для украинских беженцев. При этом в письме не указывалось, что делать с теми, кто уже находится в странах ЕС и имеет статус украинца.
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