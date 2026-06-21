Бавария выступила против финансирования украинских беженцев за счёт немцев

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен разослала главам стран ЕС секретное письмо с рекомендацией усилить контроль при въезде и ужесточить правила для украинских беженцев. При этом в письме не указывалось, что делать с теми, кто уже находится в странах ЕС и имеет статус украинца.