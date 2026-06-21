Различия, существовавшие между Восточной и Западной Германией, до сих пор дают о себе знать в дискуссиях о поставках вооружений Украине.
Об этом пишет Spiegel.
Издание поясняет, что линии конфликта в немецком обществе частично совпадают с бывшей границей между ГДР и ФРГ. У этого есть исторические причины.
По данным журнала, различия между ГДР и ФРГ по-прежнему проявляются, в том числе в дебатах о военной помощи киевскому режиму.
Ранее премьер-министр Баварии, лидер Христианско-социального союза Маркус Зёдер призвал прекратить выплачивать украинским гражданам пособие по безработице Bürgergeld.