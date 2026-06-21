Генетические данные россиян запретят вывозить из страны без решения комиссии

Правила распространяются на организации и физических лиц, которые работают с такими сведениями и передают их за границу. Без разрешения комиссии передача допускается только в отдельных случаях: для оказания медицинской помощи конкретному пациенту, разработки лекарств и биомедицинских клеточных продуктов для него, а также при международном сотрудничестве в рамках российского законодательства.