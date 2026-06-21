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Генетические данные россиян запретят вывозить из страны без решения комиссии

Правительство утвердило порядок передачи генетических данных россиян за пределы страны.

Правительство утвердило порядок передачи генетических данных россиян за пределы страны. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.

Передавать такие сведения за рубеж можно будет только при наличии решения межведомственной комиссии. Этот орган создается специально для рассмотрения вопросов, связанных с вывозом генетических данных за пределы территории РФ.

Правила распространяются на организации и физических лиц, которые работают с такими сведениями и передают их за границу. Без разрешения комиссии передача допускается только в отдельных случаях: для оказания медицинской помощи конкретному пациенту, разработки лекарств и биомедицинских клеточных продуктов для него, а также при международном сотрудничестве в рамках российского законодательства.

Отдельный порядок предусмотрен для данных, полученных в ходе популяционных генетических и иммунологических исследований. Их можно передавать при публикации научных результатов, если речь идет только об обезличенных и обобщенных показателях, не позволяющих установить конкретного человека.

Плата за выдачу разрешения взиматься не будет. Новый механизм фактически вводит государственный фильтр для трансграничного оборота чувствительных биологических данных.

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