Генетические данные россиян запретят вывозить из страны без решения комиссии

Правительство утвердило порядок передачи генетических данных россиян за пределы страны. Новые правила вступят в силу 1 сентября 2026 года.
Передавать такие сведения за рубеж можно будет только при наличии решения межведомственной комиссии. Этот орган создается специально для рассмотрения вопросов, связанных с вывозом генетических данных за пределы территории РФ.
Правила распространяются на организации и физических лиц, которые работают с такими сведениями и передают их за границу. Без разрешения комиссии передача допускается только в отдельных случаях: для оказания медицинской помощи конкретному пациенту, разработки лекарств и биомедицинских клеточных продуктов для него, а также при международном сотрудничестве в рамках российского законодательства.
Отдельный порядок предусмотрен для данных, полученных в ходе популяционных генетических и иммунологических исследований. Их можно передавать при публикации научных результатов, если речь идет только об обезличенных и обобщенных показателях, не позволяющих установить конкретного человека.
Плата за выдачу разрешения взиматься не будет. Новый механизм фактически вводит государственный фильтр для трансграничного оборота чувствительных биологических данных.
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