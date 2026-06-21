МВД назвало обязательные отметки в российском паспорте

В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорте могут поставить отметки о группе крови и резус-факторе — соответствующими учреждениями здравоохранения, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.