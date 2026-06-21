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МВД назвало обязательные отметки в российском паспорте

МВД: в паспорте должны быть отметки о месте регистрации и воинских обязанностях.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Отметки о месте регистрации и воинских обязанностях — обязательные отметки во внутрироссийском паспорте, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД России.

«По вопросам проставления во внутрироссийском паспорте отметок сообщаем, что обязательными являются о регистрации гражданина и снятии его с регистрационного учета по месту жительства и об отношении к воинской обязанности», — сказали в пресс-службе, отвечая на запрос агентства.

В ведомстве добавили, что по желанию гражданина в паспорте могут поставить отметки о группе крови и резус-факторе — соответствующими учреждениями здравоохранения, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, о ранее выданных паспортах и загранпаспортах, а также о номере записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении РФ.