ТАСС: в Черниговскую область прибыли роты охраны ТЦК с запада Украины

МОСКВА, 21 июня. /ТАСС/. Личный состав рот охраны территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) прибыл в Черниговскую область из западных регионов Украины. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.
«В Черниговскую область дополнительно прибыл личный состав рот охраны ТЦК из западных областей Украины (Ровненская, Волынская и Ивано-Франковская области). Цель — максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что украинцев убеждают не сопротивляться мероприятиям оповещения, гарантируя службу в Черниговской области.