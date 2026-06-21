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В Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия

РИА Новости: в Черниговской области усилены мобилизационные мероприятия.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. В черниговской области усилены мобилизационные мероприятия для усиления частей ВСУ на границе с Белоруссией, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

«В Черниговскую область дополнительно прибыли роты охраны ТЦК (украинский военкомат -ред.) из западных областей Украины. Цель — максимально повысить укомплектованность подразделений, дислоцированных на границе с Белоруссией», — сообщил источник.

Он также отметил, что главным аргументом для убеждения местных жителей не препятствовать мобилизационным мероприятиям является гарантия того, что служба новобранцев будет проходить на территории Черниговской области.

В обязанности военнослужащих рот охраны при ТЦК входит раздача повесток гражданам, сопровождение мобилизованных в учебные центры, управление служебным транспортом и многое другое.

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