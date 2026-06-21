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Командование ВСУ перебросило в Сумскую область тяжелую мехбригаду

РИА Новости: в Сумскую область перебросили части 29-й тяжелой мехбригады ВСУ.

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, пытаясь не допустить дальнейшее продвижение российской группировки «Север», сообщили РИА Новости в силовых структурах.

По информации источника, штурмовики «северян» с тяжелыми боями продвигаются в Сумской области при поддержке ВКС и расчетов дронов, нанося удары по украинской технике и скоплениям живой силы противника.

«Для недопущения дальнейшего продвижения “Северян” украинское командование перебросило в Сумскую область подразделения 29-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ», — сообщил источник.

По его словам, данное подразделение было сформировано осенью прошлого года на базе 29-го отдельного танкового батальона ВСУ.

По данным Минобороны, за минувшие сутки противник потерял в зоне ответственности «Севера» свыше 220-ти военнослужащих, 24 автомобиля и два артиллерийских орудия.