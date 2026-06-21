Желающий переехать в РФ пленный считает Зеленского и Сырского некомпетентными

Он отметил, что в его подразделении 104-й бригады теробороны ВСУ была «негативная атмосфера». «Довольно длительное время были на позиции, и нам никто не говорил, когда у нас будет ротация, чтобы мы могли отдохнуть. Вследствие чего моральный дух у нас тоже был очень низкий», — пояснил пленный, указав на отсутствие у военнослужащих подразделения на позициях средств радиоэлектронной борьбы.