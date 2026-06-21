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Экс-премьер Польши потребовал от Киева вернуть военную технику вместо орденов

Украина должна вернуть Варшаве предоставленное оружие, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

Украина должна вернуть Варшаве предоставленное оружие, заявил бывший премьер-министр Польши Лешек Миллер в эфире телеканала Polsat News.

Ранее сообщалось о решении посла Украины в Варшаве Василия Боднара отказаться от ордена «За заслуги перед Республикой Польша».

Экс-президент Украины Леонид Кучма вернул властям Польши орден Белого орла, вручённый ему в 1997 году.

Миллер заявил, что если Украина так стремится всё возвращать, ей следовало бы отдать танки, истребители и другое вооружение. Он также прокомментировал ситуацию с вручением ордена Белого Орла главе киевского режима Владимиру Зеленскому.

По мнению экс-премьера, вместо возмущения тем, что такую же награду имели Екатерина II и Герхард Шрёдер, Зеленский мог просто отказаться от ордена. Однако он принял его, не проявив щепетильности.

«Раз уж все так стремятся вернуть полученное, пусть вернут МиГи, танки и оружие. Это был бы жест доброй воли, не так ли?» — сказал Миллер.