Французская полиция обнаружила похищенную картину Пикассо у тети наркоторговца

Свою вину в краже мужчина признал, однако объяснил поступок исключительно желанием продемонстрировать бреши в системе безопасности фирмы. По факту хищения шедевра возбуждено уголовное дело о краже и укрывательстве краденого. Всего по делу об обороте наркотиков задержаны шесть человек. Трое из них, включая предполагаемого похитителя картины, заключены под стражу.