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В Челябинской области три человека сгорели в доме

В Челябинской области три человека сгорели в садовом доме.

Источник: © РИА Новости

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы при пожаре в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.

По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Часовщик». По прибытии подразделений установлено, что происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже.

«Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.

Для установления причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ГУМЧС.