В Челябинской области три человека сгорели в доме

ЧЕЛЯБИНСК, 21 июн — РИА Новости. Три человека погибли, еще двое госпитализированы при пожаре в садовом доме в Копейском городском округе Челябинской области, сообщил пресс-центр ГУМЧС России по региону.
По данным пресс-центра, ночью поступило сообщение о возгорании садового дома в СНТ «Часовщик». По прибытии подразделений установлено, что происходило горение мебели и вещей в комнате на первом этаже.
«Жертвами огненной стихии стали три человека, еще двое получили травмы и были госпитализированы. Пожар ликвидирован на площади 15 квадратных метров», — говорится в сообщении.
Для установления причины ЧП к месту направлена испытательная пожарная лаборатория, отмечает ГУМЧС.