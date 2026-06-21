Эксперт назвала правильный вариант написания слова «тоннель»

МОСКВА, 21 июн — РИА Новости. Слова «тоннель» и «туннель» являются равноправными орфографическими вариантами, то есть оба написания фиксируются словарями и допустимы, сообщила РИА Новости лингвист-аналитик портала «Грамота.ру» Мария Зырянова.
«Тоннель» и «туннель» — равноправные орфографические варианты одного и того же слова. Оба варианта существуют еще с середины XIX века, и уже тогда различное написание фиксировалось словарями«, — сказала Зырянова, отметив, что наличие вариантов связано с историей слова: оно восходит к английскому “tunnel”, а то, в свою очередь, — к французскому “tonnelle”.
Лингвист добавила, что на орфографическом ресурсе «Академос» можно найти и другие пары: «тоннельный» и «туннельный», «тоннелестроитель» и «туннелестроитель», «тоннелеобразный» и «туннелеобразный».
По словам Зыряновой, когда корень «туннель»/ «тоннель» используется в составе терминов, предпочтение иногда отдается одному из вариантов. Например, метод построения компьютерных сетей называется «туннелированием», а вариант «тоннелирование» словарями не зафиксирован. Более того, «туннельное зрение» и «запястный туннельный синдром» в медицинских статьях не называют «тоннельными».
«Если же традиции использовать определенный орфографический вариант нет, можно выбрать любой и придерживаться его во всем тексте или во всех документах. Например, на картах Москвы используется вариант “тоннель”, — заключила Зырянова.