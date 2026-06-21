Эксперт назвала правильный вариант написания слова «тоннель»

«Тоннель» и «туннель» — равноправные орфографические варианты одного и того же слова. Оба варианта существуют еще с середины XIX века, и уже тогда различное написание фиксировалось словарями«, — сказала Зырянова, отметив, что наличие вариантов связано с историей слова: оно восходит к английскому “tunnel”, а то, в свою очередь, — к французскому “tonnelle”.