МВД назвало обязательные отметки в паспорте

К числу необязательных относятся отметки о группе крови и резус-факторе, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, а также о ранее выданных паспортах и загранпаспортах. Кроме того, по желанию в документ могут внести номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении.