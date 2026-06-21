МВД назвало обязательные отметки в паспорте

Отметки о регистрации по месту жительства и об отношении к воинской обязанности являются обязательными во внутрироссийском паспорте, сообщили в пресс-службе МВД России.
Об этом в ведомстве рассказали, отвечая на запрос РИА Новости.
Там пояснили, что именно эти две отметки проставляются в обязательном порядке. Остальные записи вносятся исключительно по желанию гражданина.
К числу необязательных относятся отметки о группе крови и резус-факторе, о регистрации и расторжении брака, о детях до 14 лет, а также о ранее выданных паспортах и загранпаспортах. Кроме того, по желанию в документ могут внести номер записи единого федерального информационного регистра, содержащего сведения о населении.
Ранее глава Гознака Аркадий Трачук заявил, что однозначной необходимости заменять бумажные паспорта на ID-карты сегодня нет.