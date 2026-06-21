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Маск предложил раздавать деньги из казначейства напрямую людям

Американский предприниматель Илон Маск предложил перечислять средства из казначейства напрямую гражданам.

Американский предприниматель Илон Маск предложил перечислять средства из казначейства напрямую гражданам.

Об этом Маск написал в соцсети X.

«Лучше просто отправлять деньги напрямую людям из казначейства», — написал он.

Кроме того, Маск выразил мнение, что развитие ИИ и робототехники ускорит рост производства быстрее, чем увеличивается денежная масса, поэтому инфляция останется низкой. По его прогнозу, в будущем экономика может столкнуться скорее с дефляцией, чем с инфляцией.

Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска, ставшего первым в истории триллионером, достигло $1,05 трлн в первый день торгов после IPO компании SpaceX.

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