Маск предложил раздавать деньги из казначейства напрямую людям

Американский предприниматель Илон Маск предложил перечислять средства из казначейства напрямую гражданам.
Об этом Маск написал в соцсети X.
«Лучше просто отправлять деньги напрямую людям из казначейства», — написал он.
Кроме того, Маск выразил мнение, что развитие ИИ и робототехники ускорит рост производства быстрее, чем увеличивается денежная масса, поэтому инфляция останется низкой. По его прогнозу, в будущем экономика может столкнуться скорее с дефляцией, чем с инфляцией.
Ранее сообщалось, что состояние Илона Маска, ставшего первым в истории триллионером, достигло $1,05 трлн в первый день торгов после IPO компании SpaceX.
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