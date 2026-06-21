Маск предложил раздавать деньги из казначейства напрямую людям

Кроме того, Маск выразил мнение, что развитие ИИ и робототехники ускорит рост производства быстрее, чем увеличивается денежная масса, поэтому инфляция останется низкой. По его прогнозу, в будущем экономика может столкнуться скорее с дефляцией, чем с инфляцией.