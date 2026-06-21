NYT: у Украины по-прежнему нет баллистических ракет, аналогичных российским

НЬЮ-ЙОРК, 21 июня. /ТАСС/. Украина по-прежнему не располагает баллистическими ракетами, которые остаются одним из наиболее разрушительных видов вооружений в арсенале России. Об этом сообщает газета The New York Times.
Как отмечает издание, баллистические ракеты способны нести сотни килограммов взрывчатки, что значительно превышает боевую нагрузку беспилотников. Кроме того, высокая скорость таких ракет затрудняет их перехват средствами ПВО.
По данным газеты, именно массированные удары российскими баллистическими ракетами неоднократно перегружали украинскую систему противовоздушной обороны.