Дмитриев: Стармер оставит Британии в наследие мигрантов и насильников

Ранее британская газета The Telegraph сообщила, что более 100 депутатов Лейбористской партии потребовали от Стармера обозначить сроки возможной отставки после внутрипартийных разногласий и усиления позиций его политических оппонентов. Внутри партии обсуждается сценарий, при котором премьер-министр может объявить о возможном уходе с поста уже на следующей неделе.