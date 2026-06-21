Боец группировки «Север» помог эвакуировать раненых с ЛБС

БЕЛГОРОД, 21 июня. /ТАСС/. Военнослужащий медицинской службы 11-го танкового полка 18-й мотострелковой дивизии 11-го армейского корпуса группировки войск «Север» с позывным Кот помог организовать эвакуацию пострадавших бойцов с линии боевого соприкосновения (ЛБС), будучи раненым. За это Кот был награжден медалью «За отвагу», сообщили ТАСС в группировке войск.
«Военнослужащий с позывным Кот проходит военную службу по контракту с 2020 года, в настоящее время выполняет задачи по медицинскому обеспечению подразделений “Севера” в зоне проведения спецоперации. Медалью “За отвагу” военнослужащий был награжден за действия в ходе выполнения боевой задачи. Несмотря на полученное ранение кисти, он продолжил действовать в интересах подразделения. В сложной обстановке обеспечил доставку запасного колеса к поврежденному транспортному средству, после чего экипаж выполнил ремонт и продолжил эвакуацию пострадавших», — рассказали в группировке.
В группировке отметили, что за мужество, самоотверженность и высокий профессионализм при выполнении служебных боевых задач военнослужащий также награжден двумя медалями «За спасение погибавших», медалями «За участие в специальной военной операции» и «За доблесть». «Первую медаль “За спасение погибавших” военнослужащий получил в 2023 году за грамотную организацию медицинского обеспечения и эвакуации пострадавших. В тот период он занимал должность командира медицинского взвода, лично участвовал в оказании доврачебной помощи личному составу и сопровождал эвакуационные мероприятия с передовых позиций», — добавили в группировке.
Как рассказал ТАСС боец с позывным Кот, главной мотивацией прохождения военной службы стало сохранение жизней бойцов и возможность оказания необходимой медицинской помощи пострадавшим. За время своей службы Кот помог более 100 военнослужащим «Севера».
Работа медицинского подразделения группировки войск организована в круглосуточном режиме. Личный состав принимает раненых и больных, оказывает первую врачебную помощь, проводит мероприятия по стабилизации состояния пациентов и организует их дальнейшую транспортировку на следующие этапы лечения.