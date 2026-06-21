Боец группировки «Север» помог эвакуировать раненых с ЛБС

«Военнослужащий с позывным Кот проходит военную службу по контракту с 2020 года, в настоящее время выполняет задачи по медицинскому обеспечению подразделений “Севера” в зоне проведения спецоперации. Медалью “За отвагу” военнослужащий был награжден за действия в ходе выполнения боевой задачи. Несмотря на полученное ранение кисти, он продолжил действовать в интересах подразделения. В сложной обстановке обеспечил доставку запасного колеса к поврежденному транспортному средству, после чего экипаж выполнил ремонт и продолжил эвакуацию пострадавших», — рассказали в группировке.