Бойцы ВС РФ предостерегают жителей Константиновки от разбора украинских БПЛА

КОНСТАНТИНОВКА /Донецкая Народная Республика/, 21 июня. /ТАСС/. Оставшиеся в Константиновке мирные жители собирают аккумуляторы от неразорвавшихся украинских БПЛА для освещения подвалов, российские военные объясняют им опасность этого. От этом ТАСС рассказал командир роты 1-го батальона 1465-го мотострелкового полка в составе 4-й бригады Южной группировки войск с позывным Добрый.
«Оставшиеся жители Константиновки, кто не стал покидать свои дома, живут в подвалах и собирают батареи FPV-дронов от “Мавиков” и украинских [БПЛА] для того, чтобы заряжать свои телефоны и использовать их для электричества», — сказал собеседник агентства.
Он отметил, что российские штурмовики, зачищающие город, при встрече с гражданскими объясняют им опасность приближения к частям неразорвавшихся БПЛА. «Наши бойцы, когда встречают гражданских, оберегают их, чтобы они этого не делали», — добавил он.