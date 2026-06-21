Поиск Яндекса
Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

CENTCOM: Через Ормузский пролив за сутки прошли 55 судов

За 24 часа через Ормузский пролив прошло 55 коммерческих судов. Об этом 20 июня сообщили в Центральном командовании Вооружённых сил США (CENTCOM).

По данным американской стороны, перевозки включали крупные объёмы грузов. В мировые цепочки поставок поступило более 17 млн баррелей нефти.

Военные США заявили, что продолжают обеспечивать поддержку свободного судоходства в районе стратегического маршрута. Отдельно подчёркивается стабильность прохождения судов.

Ранее Иран объявил о решении вновь закрыть Ормузский пролив. Причиной названы продолжающиеся удары Израиля по территории Ливана. В Тегеране также предупредили о возможных дополнительных шагах, если действия противника не прекратятся и договорённости не будут соблюдены.

Всё о войне на Ближнем Востоке — в специальном разделе Life.ru.

Узнать больше по теме
Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
Читать дальше